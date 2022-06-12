В Министерстве иностранных дел России приносили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерна. "Реакция, как всегда, будет соразмерна и адекватна, направленная на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", — говорится в его сообщении. Напомним, что Польша обеспокоена заявлениями России о ядерных ударах. Там воспринимают эти угрозы серьезно. Ранее сообщалось, что Россия пригрозила войной всему мероприятию. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.