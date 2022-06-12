Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Соответствующее решение принято Центром по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных". "CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе", – заявил чиновник CDC в комментарии изданию. Отмечается, что решению оказали помощь авиакомпании и туристическая индустрия, которые настаивали на снятии ограничений. Они заявляли, что это ограничение препятствует авиапутешествию в то время, когда пассажиры проявляют растущий интерес к полетам. В то же время CDC отмечают, что вернуть требования к иностранцам, если ситуация с коронавирусом ухудшится. "Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом — в том числе через Новый, что вызывает беспокойство варианта-CDC без колебаний примет меры", — говорится в сообщении. Напомним, что в Великобритании уничтожат средства защиты от коронавируса. Их стоимость составляет 5 млрд. долларов.