"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 12 июня. Компания назначила на сегодняшний день один дополнительный рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве "Укрзализныця" ужесточила меры безопасности. При входе появились металлоискатели. Кроме того, проверочный обзор теперь похож на процедуры в аэропорту. Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.