США призывают Китай прекратить серию принудительных, агрессивных и опасных действий, угрожающих стабильности в Азии. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, США намерены поддерживать партнеров, чтобы противостоять любому давлению Китая. "Страны Индо-Тихоокеанского региона не должны сталкиваться с политическим устрашением, экономическим принуждением или преследованием со стороны морских ополченцев", — сказал Остин. Он отметил, что "действия КНР угрожают взорвать безопасность, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе". Остин перечислил ряд областей, в которых, по его словам, Китай оказывает давление на своих соседей. К ним относится отправка военных самолетов в небо вблизи Тайваня, опасный перехват патрульных самолетов союзников США и незаконные рыболовные операции, "разворовывающие продовольствие региона". Он подчеркнул, что США не хотят войны в регионе. "Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на вражеские блоки", — сказал он. Однако он отметил, что Вашингтон твердо поддерживает союзников и партнеров. Напомним, что в США отреагировали на угрозы Китая начать войну за Тайвань. Там отметили, что поддержат Тайвань.