На юге Франции вспыхнули первые лесные пожары, которые гасят сотни пожарных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF. Пожар вспыхнул около Нарбонны, недалеко от границы с Испанией. Это произошло из-за засухи и высокой температуры воздуха выше 30 градусов. Ситуацию усугубили сильные порывы ветра. Для того, чтобы срыться с последствиями стихии, понадобилось 300 пожарных с десятками машин скорой помощи, пожарные самолеты и вертолеты. Жертв нет, но огнем было охвачено около 120 гектаров соснового леса. Пожар уничтожил около 100 гектаров леса. Отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на несколько домов и парфюмерную фабрику. Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину в июне. Он перелетит в нашу страну с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.