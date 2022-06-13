Сегодня, 13 июня, в Украине будет жаркая погода. Восточные и частично западные и южные регионы накроют дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Волынской и Львовской областях. Ветер преимущественно северный со скоростью до 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+19, днем +27+30 градусов; на западе ночью +14+16 градусов, а днем +27+29; в восточных областях ночью +16+18, днем +29+31 градус; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +28+32; в центральных областях ночью +16+18, днем +27+30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и в Киевской области будет сухая погода. Ветер северный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем покажут +28+31 градус, а ночью +14+18. Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.