В Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко в Telegram. Удар пришел по центру города. В результате обстрела ранены пять человек, один погиб. Кроме того, в Великой Костромке повреждены и разрушены жилые дома, также повреждены линии газо- и электроснабжения. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами. Жертв и пострадавших нет. Напомним, вчера российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина. 10 июня украинские военные сбили над Днепропетровской российский беспилотник. Днем ранее кафиры снова обстреляли Криворожский район и разрушили некоторые дома.