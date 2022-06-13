Когда нет времени возиться с лепешками, кремами, а хочется сладенького к чаю, можно взять всего по одному стакану, взбить вилкой и поставить в духовку. Именно так называется наш пирог на кефире – "Все по одному стакану"! Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee. Измерение производить нужно 200-граммовым стаканом. Ингредиенты на диаметр формы 20 см: Яйцо – 2 шт. Мука – 1 стакан Манная крупа – 1 стакан Кефир – 1 стакан (комнатной температуры или слегка подогреть) Сахар – 1 стакан Растительное масло – 0,5 стакана Ванильный сахар – 10 г Ягоды – 200-300 г Соль – щепотка Сода – 0,5 ч. л.

Скриншот: таким будет наш пирог в разрезе Пошаговое приготовление Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и манную крупу. Добавьте растительное масло, муку и соду. Дайте постоять 20 минут, чтобы манная крупа набухла. Или можно заранее залить манную крупу кефиром и дать ей набухнуть. Смажьте форму сливочным маслом или растительным маслом. Прогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму. Сверху выложите ягоды. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на духовку. Ранее блоггер рассказала, как приготовить вкусный пирог без грамма муки и сахара. Также мы писали, как приготовить десерт из молока без миксера всего за пять минут.