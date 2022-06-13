В воскресенье вечером, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области. Пострадали жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Дом. Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железную входную дверь – жильцы остались заблокированы внутри. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины пытаются разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться из зданий и получить медицинскую помощь. Напомним, накануне украинские воины отразили наступление на Бахмутском направлении, в частности в районе населенного пункта Врубовка. Также сообщалось, что в Бахмуте задержали 18-летнюю предательницу. Она через Интернет-приложения передавала захватчикам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники вооруженных сил.