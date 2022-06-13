Канцлер Германии Олаф Шольц признал ошибки в решении проблемы энергоснабжения России. Теперь ФРГ должен стать независимым от импорта энергоносителей из РФ как можно скорее, но безопасно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt. По его словам, старая формула о том, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется. Он также пообещал поддержку регионам Германии в преодолении последствий санкций против России. "Нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным отличиям в ценах на заправках. Для меня это вопрос солидарности", — сказал Шольц. Планы Германии по созданию терминалов СПГ набирают обороты, поскольку страна вовсю пытается отказаться от импорта более дешевого газа из России в ответ на нападение Москвы на Украину. Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводной поставки из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.