Украинская армия по-прежнему контролирует завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого скрывается большое количество гражданских лиц, еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Министра обороны Украины Юрия Сака в интервью DW. В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично. "Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия делает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила тяжелые вооружения в распоряжение, подчеркнул Сак. Советник главы Минобороны напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако нуждается в большем количестве дальнобойных артиллерийских систем. "США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS… Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", — сказал Юрий Сак. Напомним, ранее сообщалось, что российские войска часами обстреливают "Азот" из артиллерии, на этой неделе это привело к масштабному пожару, который длился несколько дней. Вчера они в очередной раз ударили по заводу и попали в транспортный цех. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.