Северная Корея произвела выстрелы, вероятно, из реактивной системы залпового огня. Южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Как отметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда немедленно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и небольшом расстоянии. В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы. Нынешнее вероятное испытание РСЗО стало последним в ряде тестов оружия Северной Кореей в этом году. Эксперты видят в них попытку Пхеньяна оказать давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок. Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байден завершился накануне. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.