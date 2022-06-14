В Украине сегодня, 14 июня, почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы и даже град. При этом днем столбики термометров покажут +30 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня днем восточные регионы, а также частично северные, южные и центральные области покроют дожди. Местами ждут грозы и град. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. При этом на западе страны прогнозируется небольшой убыль температур. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+16, днем +24+28 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +20+24; в восточных областях ночью +15+19, днем +29+31 градус; на юге страны ночью +16+19 градусов, а днем +27+30; в центральных областях ночью +15+17, днем +25+28 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице и области днем местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +15+18, а днем +23+27 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.