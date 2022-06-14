14 июня православные христиане чествуют мученика Юстина философа. С какими запретами и приметами связан этот день, а также, кто сегодня празднует именины – читайте в материале Styler. По преданию, святой Юстин путешествовал по Европе и Азии, проповедуя христианскую веру, однако в 166 году его вместе с шестью учениками задержали стражники и отрубили голову. Главные традиции этого дня Народный календарь на 14 июня свидетельствует, что в этот день отмечается Устинов день, посвященный на Руси посеву гречки. На Устинов день полезно поработать дома. Переберите шкафы, приведите в порядок участок, избавьтесь от хлама. Это принесет в дом счастье и богатство, так полагали предки. В старину по приметам считали, что в день Устина можно избавиться от навязчивых людей, сорвав ивовой прут и воткнуть его между своими следами и следами назойливого человека. Если 14 июня в первой половине дня видели радугу – это к дождю. Бледное солнце утром предвещает вечерние осадки. Дождливый и пасмурный день — к большому урожаю льна и конопли. Если вы забудете сон, который снился вам с 14 на 15 июня, он только тогда и сбудется. Что нельзя делать в этот день В эту дату ни в коем случае нельзя устанавливать забор, даже небольшой. Это приведет к пожару. Нельзя лгать и клевать даже по мелочам. Иначе все вернётся бумерангом. Девушкам лучше не выходить из дома, иначе встреченный незнакомец принесет ей тяжелые испытания. Мужчинам нужно простить жене, если она того хочет, иначе есть риск потерять мужскую силу и уважение близких. Кто сегодня празднует именины День ангела сегодня празднуют: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий. Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также сообщалось, что после Троицы в Украину придет похолодание.