Оккупанты свои основные усилия сосредоточили на захвате Богородичного и создании условий для развития наступления на Славянск. Также войска РФ применяют артиллерию вблизи Дубровно, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Северском направлении русская армия усилила подразделения двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В харьковском направлении войска РФ основные усилия сосредоточили на предотвращении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе. На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск. На Северодонецком направлении зафиксировано перемещение двух батальонных тактических групп в район Кременная-Рубежное. При поддержке артиллерии кафиры пытались закрепиться в центральной части Северодонецка. На Бахмутском направлении агрессор обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах Возрождения, Новолуганска и Бахмута. В ходе наступления имел частичный успех и закрепился в возрождении и продолжает наступление на Вершину. На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид-Калиновское. В Николаевском направлении, в районах Станислава, Томиной Балки и Опытного Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии. Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два состава противника с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Кроме того, украинским военным удалось сбить беспилотника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.