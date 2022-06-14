Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 миллиарда долларов. Средства планируют направить в поддержку работы украинского правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана. "Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через разные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", — заявил Хоган. Ранее мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. На заседании соберутся представители оборонных ведомств более чем в 40 странах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.