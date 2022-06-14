Россия не демонстрирует никакого желания завершать развязанную против Украины войну, поэтому США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она в итоге получила преимущество противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. "Это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и она делает это невероятно впечатляющим образом", – отметила Жан-Пьер. Пресс-секретарь также подчеркнула, что все войны рано или поздно заканчиваются мирными переговорами. Поэтому Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время. Ранее мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. На заседании соберутся представители оборонных ведомств свыше 40 стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.