Вашингтон совместно с правительствами стран "Большой семерки" прорабатывают новый пакет санкций против РФ. Он должен сократить прибыль России на внешних рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление старшего заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерека Хогана. "Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", – заявил Хоган. Ранее сообщалось, что Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить в поддержку работы украинского правительства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.