Украина из-за полномасштабного вторжения России потеряла четвертую часть своих пахотных земель, в том числе в южных и восточных областях. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. В то же время, по словам Высоцкого, продовольственной безопасности населения Украины нет непосредственной угрозы. "Несмотря на потерю 25% пахотных земель, посевов в этом году более чем достаточно, нынешнее состояние посевных площадей… не представляет угрозы для продовольственной безопасности Украины. Украинские аграрии успели относительно хорошо подготовиться к посеву к началу войны", — заявил он. Кроме того, как отметил Высоцкий, в Украине упал уровень национального потребления из-за "массового перемещения населения и внешней миграции", связанных с войной. Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль предупреждал, что Украине может не хватить складов для хранения урожая.