ВСУ на южном направлении уничтожили два беспилотника, также из стрелкового оружия сбит обычный квадрокоптер, которым армия РФ выполняла авиаразведку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОК "Юг". Кроме того, при выполнении огневых задач, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии, оккупантам нанесен ущерб в количестве 28 солдат и 10 единиц техники, среди которых гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, пять единиц бронированной и другой автомобильной техники. Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два состава противника с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Кроме того, украинским военным удалось сбить беспилотника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.