В районе Снигиревки Николаевской области 13 мая произошло воздушное сражение пары украинских вертолетов Ми-8 и российского истребителя Су-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОК "Юг". Пилотом самолета была выпущена рекета "воздух-воздух" по украинским машинам. Но опытным пилотам вертолетов украинских ВВС удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался. В тот же день с воздуха противник совершил вертолеты атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одной из главных целей Украины является деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.