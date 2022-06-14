Погода в Украине в ближайшие дни начнет портиться. Часть областей накроет грозовыми дождями со шквальным ветром, а в некоторых регионах ожидается резкое понижение температуры воздуха. Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра. Во вторник, 14 июня, грозы прогнозируются в большинстве областей Украины. Ненастье со шквальным ветром охватит север страны, центральные и восточные области, а также заденет часть юга. Ночной дождь в западных областях утром закончится, но синоптики прогнозируют похолодание. Ночью в Украине ожидается от +11+14 градусов на западе до +15+17 градусов на востоке и в центре. Днем в центре страны ожидается от +25 до +27 градусов, на востоке и в южной части от +28 до +31 градуса. В западных областях днем ожидается от +19 до +22 градусов. В Киеве 14 июня пройдет гроза, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в столице +16+18 градусов, днем +24+26 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 14 июня В среду в большинстве областей будет сухо, небольшие дожди пройдут только на востоке страны. Температура воздуха начинает опускаться вниз. Ночью на западе от +7 до +11 градусов, в центре, на севере и востоке от +11 до +15 градусов, на западе до +18 градусов. Днем в западной части от +19 до +22 градусов, в центре, на севере и востоке от +23 до +27 градусов, в южной части от +26 до +28 градусов. В Киеве 15 июня будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью в столице +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +23+25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 июня Кстати, раньше мы писали о том, сколько будет продолжаться похолодание в Украине и когда вернется жара. А также мы рассказывали, что синоптики сделали важное предупреждение о погоде.