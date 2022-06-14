Жителя Закарпатской области заочно приговорили к 7 годам тюрьмы за призывы к обособлению Закарпатья. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины. Как установило следствие, 43-летний житель Закарпатья позиционировал себя "активистом краевого русинства" и публично обращался к закарпатцам с призывом создать "Республику Подкарпатская Русь". Мужчина публиковал сообщения в соцсетях, в которых также выражал пренебрежение к Украине и украинцам. "Ужгородский горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", — рассказали в СБУ. Сейчас мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении уроженке Закарпатья, которая участвовала в эфирах российских телеканалов.