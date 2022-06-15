Яблочный пирог – быстрая и универсальная выпечка, которая придется по вкусу всей семье. Чтобы еще больше упростить рецепт, предлагаем обойтись без затворения теста и даже взбивания вилкой. Рецептом поделилась германский кулинарный блоггер Leckere Minute. Ингредиенты на форму 22 см: 1 стакан (200 мл) манки 1 стакан муки 1 стакан сахара 10 г разрыхлителя 3 яблока ванилин и корица по вкусу 200 мл молока 100 г растопленного сливочного масла Пошаговое приготовление Сделайте сухую смесь из манки, муки, сахара и разрыхлителя. Натрите на крупной терке три яблока, добавьте туда ванилин и корицу, перемешайте. Застелите пергаментом форму для запекания. Высыпьте на дно 1 стакан сухой смеси. Распределите половину яблок сверху. Снова насыпьте 1 стакан сухой смеси. Выложите остатки яблока и высыпьте остатки сухой смеси. Налейте сверху 1 стакан (200 мл) молока. Проткните тесто вилкой. Сверху залейте 100 г топленого масла. Запекайте в духовке 40-50 минут при 180 градусах. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Ранее кулинар также рассказала, как в считанные минуты приготовить самый простой пирог. Читайте также рецепт Наполеона без выпечки всего за 20 минут.