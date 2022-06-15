Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности безлюдного острова Ханса, расположенного в проливе Кеннеди. Данный спор длился с 1973 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИДа Дании. Министерства иностранных дел Канады и Дании договорились, что остров будет разделен между канадской провинцией и Гренландией, являющейся автономной территорией в составе Дании. С заключением договора о разделе острова в Дании и Канаде теперь появилась сухопутная граница. Спор о территориальной принадлежности острова площадью 1,3 кв.км шел с 1973 года, после того как Дания и Канада начали вести переговоры о морской границе. В то время решение судьбы спорного острова было отложено, и спор разрешился только спустя почти 50 лет. Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Трюдо в четверг в Лос-Анджелесе провели встречу на саммите Америки. Лидеры обсудили санкции против России и военную поддержку Украины. Также мы писали, что канадское правительство предоставит материальную помощь всем украинским переселенцам, прибывшим в Канаду после вторжения России в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.