Гороскоп на июль говорит о том, что многим знакам Зодиака придется взять паузу в карьерной гонке и уделить больше времени своей семье, близким людям. Все важные переговоры следует переместить на конец июля. Астрологи назвали знаки зодиака, которых ожидают большие перемены в середине лета. Кто попал в этот список – читайте ниже. Телец В июле Тельцы могут познакомиться с интересной личностью. Этот человек может стать надежным партнером в жизни, отличным другом или же – духовным проводником сквозь трудные времена. Очень важно не устрашить человека своей напористостью — развитие этих отношений должно идти постепенно. А чтобы отвлечься, вернитесь в спорт, запишитесь на бассейн или больше времени проводите в движении на свежем воздухе. Рак Середина лета станет трамплином для вашего дополнительного заработка. Поток клиентов поначалу не будет очень большим, но уже – постоянным. Не пытайтесь увеличить количество клиентов быстрее – вы сейчас зарабатываете репутацию, которая в будущем обеспечит вас работой на долгое время. Уделяйте больше времени любимому человеку, семье, родным и детям. В последнее время вы стали меньше с ними проводить время. Стрелец Июль станет для вас самым счастливым месяцем. Все задуманное будет получаться как в сказке, и это не столько влияние звезд, сколько результат ваших усилий. Ваше руководство уже наметило для вас повышение, поэтому темпы не сбавляйте. Но постарайтесь не сильно болтать о собственных успехах. А чтобы дома царила спокойная атмосфера – будьте ласковее со своими родными, проявите заботу. Раньше мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака середина июня принесет романтику и любовь. А также писали о том, кому из знаков Зодиака нужно прислушаться к интуиции в июле.