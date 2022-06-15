Киберпреступники могут воровать пароли или данные платежных карт из-за взломанных популярных программ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи. Многие в Украине, да и во всем мире, используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Обычно пиратские приложения можно установить бесплатно. Но следует помнить, что использование нелицензионного софта может угрожать потерей конфиденциальной информации как пароли или данные платежных карт. Например, на сайте компании-разработчика программного обеспечения Avast рассказывается о случаях распространения вирусов через сайты, которые привлекали пользователи из-за возможности загрузки сломанных версий популярной программы для очистки ПК CCleaner Pro Windows, а также Microsoft Office, Movavi Video Editor и т.д. При этом хакеры использовали алгоритм поисковой раскрутки для этих сайтов. То есть они занимали самые высокие позиции в результатах поиска. Всегда загружайте лицензионное программное обеспечение, не используйте пиратские версии. Скачайте приложения с официальных сайтов компаний-разработчиков. Обращайте внимание на результаты выдачи поисковика, чтобы не перейти на поддельный сайт. Если вы устанавливали подозрительные сломанные программы – удалите их. Обновляйте программное обеспечение. Избегайте использования русского софта (в условиях войны это особенно опасно для украинцев). Напомним, в течение последней недели украинские хакеры атаковали более 450 российских сайтов, в частности, государственных учреждений. Ранее во время трансляции футбольного матча Уэльс-Украина российские хакеры взломали стриминговый сервис OLL.TV.