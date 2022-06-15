15 июня 2022 года чтят память святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе праздник называют: Никифор – вьюн зеленый, Никифор Дубодер. Конечно, этот день имеет свои традиции, которые корнями уходят в века и даже тысячелетия. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, кого поздравить с именинами – читайте ниже в нашем материале. Традиции праздника Раньше считалось, что на Никифора нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки должны были думать о своем будущем. Люди верили, что все, что мечтала девушка, плетя венок, обязательно должно сбыться. Сплетенные венки пускали по воде и производили различные обряды на личное счастье. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. А на стол обязательно ставили свежеиспеченную каравай.

Фото: На Никифора плели венки из вьюна (sksumykhimprom) Что нельзя делать 15 июня Ходить в лес Заводить домашних животных Громко праздновать Ругаться, ссориться и выяснять отношения Шить, работать, заниматься рукоделием. Народные приметы на Никифора Воробьи дерутся и играют – к хорошей погоде тумане – будет тихо и тепло. Дождь пошел — примета того, что будет много грибов Ветер с Запада дует — к похолоданию Солнце вечером за облака зашло — к непогоде Соловей поет всю ночь — в хорошую погоду Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным. После долгой тихой погоды поднялся ветер — к дождю Кроме Никифора, 15 июня День Ангела празднуют: Иван, Дмитрий, Ян, Юлиана, Мария, Константин, Ульяна. Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться в июле 2022 года, и будут ли дополнительные выходные. Также сообщалось о сильной магнитной буре, которая накроет Землю.