В Украине на востоке и частично в южных регионах ожидается дождливая погода. Кое-где град и гроза со шквальным ветром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+14, днем +22+26 градусов; на западе ночью +7+11 градусов, а днем +18+24; в восточных областях ночью +13+16, днем +23+27 градусов; на юге страны ночью +14+18 градусов, а днем +25+28; в центральных областях ночью +11+14, днем +22+26 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Столбики термометра днем покажут ночью +12+14 градусов, а днем +22+26. Ветер западный, 5-10 м/с. Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни начнет портиться. Часть областей накроет грозовыми дождями со шквальным ветром. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.