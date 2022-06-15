Враг обстрелял кассетными боеприпасами из "Ураганов" Криворожский район. Удары наносились по жилым кварталам Апостоловского общества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. Предварительно, в Апостолове погибли четыре мужчины, один ранен. Он находится в больнице. В результате обстрела повреждены более десяти жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Новомосковском районе ночью зафиксировано два "Прилета". По словам главы ОВВА, ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет. Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал возможность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника у них никаких шансов и возможностей нет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.