Российское военное руководство намерено расширить резерв новобранцев, манипулируя служебными требованиями. В РФ могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и упразднить обязательное требование о прохождении военной службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Этот шаг демонстрирует растущую в России нехватку кадров для восполнения потерь боевых частей. В перспективе российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва соответствующих новобранцев, внося изменения в нормативные документы, регулирующие правила призыва на срочную и контрактную службу. Ранее сообщалось, что в России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование военных соединений. Из-за больших потерь и отсутствия личного состава в армии в регионах РФ могут объявить всеобщую мобилизацию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.