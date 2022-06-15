Доходы России от нефти выросли, несмотря на сокращение объемов ее экспорта. Поэтому США и их союзники должны найти способы сократить доходы Москвы от продаж этого энергоресурса, возможно, за счет ограничения цен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий замминистра финансов США Уолли Адейемо Reuters. По словам Адейемо, более высокие цены на нефть компенсировали РФ снижение объемов производства и экспорта после начала вторжения в Украину. Поэтому США обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками способ ограничения цен на российскую нефть. США уже запретили импорт российских энергоносителей. Европейский союз, сильно зависимый от России, работает над поэтапным бойкотом начиная с конца 2022 года. На вопрос, почему Вашингтон не ввел полное торговое эмбарго по отношению к России, замминистра ответил, что такой шаг окажет лишь незначительное влияние на российскую экономику, учитывая ограниченный объем торговли между двумя странами. Адейемо также отметил, что во вторичные санкции попали некоторые фирмы, обслуживающие яхты российских олигархов. Минфин США также вскоре получит дополнительные регулирующие полномочия по рынкам и биржам криптовалют, чтобы гарантировать, что цифровые активы не будут использоваться для уклонения от санкций российским капиталом. Напомним, ранее стало известно, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. На заседании соберутся представители оборонных ведомств более чем в 40 странах. Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.