Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильной и местами — с осадками. Ожидается резкое понижение температуры и сильные грозы во многих областях. А потом снова вернется жара. Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре. В среду, 15 июня, грозы ожидаются только на востоке страны, в других областях возможны кратковременные дожди, а днем будет сухо. На западе ночная температура упадет до +7+11 градусов, в центре и на севере ожидается от +12 до +15 градусов, на юге и востоке от +14 до +18 градусов. Днем будет прохладнее: на западе от +18 до +22 градусов, в центре и на севере +23 +26 градусов, в южной части и к востоку от +25 до +27 градусов. В Киеве 15 июня ожидается небольшая облачность, ночью +12+14 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 июня Какая погода будет дальше? В четверг будет сухо и солнечно по всей Украине. На западе будет прохладнее, в других регионах температура воздуха не превысит +24+27 градусов. В пятницу запад страны и часть центральных областей снова накроет сильными ливнями и грозами. Температура воздуха будет невысокой. Постепенно градусы поползут вверх только на юге и востоке страны. В субботу грозы переместятся в центральные, южные и восточные регионы страны. Возможен даже град.

Карты погоды в Украине на 16-17 июня Когда вернется жара в Украину По прогнозу синоптиков, в воскресенье погода снова резко изменится и вернется жара. Самая высокая температура ожидается в западных и южных областях страны – до +29 градусов. В целом по стране будет достаточно жарко, от +25 до +28 градусов. Ночью ожидается прохлада от +10 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 19 июня Кстати, раньше мы писали, что синоптики прогнозируют в Украине похолодание. А также мы рассказывали о том, какие напитки помогают утолить жажду во время жары.