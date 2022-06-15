Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его можно и в "Действии". Это могут сделать ФОП-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС). Подача декларации Для подачи декларации требуется: — авторизироваться в приложении Действие и меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" — "Декларация плательщика единого налога 2%" за соответствующий месяц; – ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц; — проверить контактные данные и декларацию (при необходимости – откорректировать); — подписать ее Действие. Подписью и отправить. Уплата налога Для уплаты налога нужно: — авторизироваться в приложении Действие и меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП" — "Уплата единого налога 2%" за соответствующий месяц; — ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму налога к уплате; — выбрать способ оплаты и оплатить. Зачисление средств производится в течение 3 рабочих дней, проверить можно в "Расчетах с бюджетом". Напомним, что декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении к концу каждого месяца за предыдущий, то есть еще через 10 дней после предельного срока подачи декларации. Напомним, на портале "Действие" появилась новая услуга для ФЛПов. Теперь предприниматели могут изменить имя владельца и местонахождение онлайн. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.