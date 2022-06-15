Для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 году уровень потребления российского газа Германией возможно сократить до 10%.

С соответствующим заявлением в комментарии Guildhallвыступила представитель Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Сузанне Унгард.

«Сразу после начала войны федеральное правительство Германии начало деятельность по обеспечению энергоснабжения Германии и одновременному снижению зависимости от России. В прошлом доля поставок российского газа составляла в среднем 55 процентов. К середине апреля этот показатель упал примерно до 35 процентов. С этой целью были увеличены закупки природного газа в Норвегии и Нидерландах, а также значительно увеличился импорт СПГ», — заявили в министерстве.

«Однако независимости от российского газа можно добиться только общенациональными усилиями. Много шагов требуется от многих участников одновременно — федеральных, государственных, местных властей, компаний и частных домохозяйств. В тесном сотрудничестве с затронутыми вопросом федеральными землями федеральное правительство работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ (плавучих установок для хранения и регазификации, FSRU) в Германии уже в 2022 и 2023 годах. Это требует огромных усилий от всех в том числе для создания технических предпосылок при строительстве соединительных трубопроводов», — говорится в заявлении.

«Одновременно с политическими переговорами коммунальные компании находятся в процессе подписания достаточного количества контрактов на СПГ. За счет аренды четырех плавучих СПГ-терминалов к лету 2024 года на заключительном этапе может быть поэтапно выгружено около 33 млрд м³ СПГ. Уже зимой 2022 — 2023 годов дополнительные 7,5 млрд м³ СПГ могут появиться на рынке. Другие терминалы СПГ, такие как терминал Brunsbüttel мощностью 8 млрд м³, находятся в процессе планирования и будут готовы к поставкам с 2026 года», — сообщили в министерстве ФРГ.

«В совокупности с краткосрочными усилиями компаний и населения по сокращению потребления газа за счет энергоэффективности, энергосбережения и электрификации доля поставок российского газа в потреблении газа к концу года может сократиться примерно до 30 процентов. Независимости от российского газа в значительной степени можно добиться совместными усилиями к лету 2024 года. Для этого требуется диверсификация, экономия, более быстрый выход на водород и широкое распространение возобновляемых источников энергии. В целом постепенное сокращение потребления российского газа до 10% к лету 2024 года возможно», — заявили в Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Ранее в немецком Бундестаге депутат от группы «Зеленых» Робин Вагнер также отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от российского газа, строя терминалы СПГ (сжиженного природного газа) и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка импорта газа через «Северный поток — 1».