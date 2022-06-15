Шестнадцать японских университетов присоединились к Государственной программе и готовы принять украинских студентов. Они предлагают краткосрочные программы продолжительностью от одного до двух лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Инициативу возглавляет Токийская организация Pathways Japan, оказывающая помощь беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры. Заявки на поступление будут открыты до 24 июня, и ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год. Подать заявку можно на сайте организации. Отобранным студентам Япония предоставит авиабилеты, жилье, помощь в выдаче виз и вида на жительство, а также стипендию, или помощь в поиске работы на неполный рабочий день. Всего Японские университеты готовы принять около 70 украинских студентов. Кандидаты должны быть незамужними, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским. В учебных заведениях убеждены, что эта инициатива станет учебным опытом для японских студентов. По их словам, это позволит им помочь пострадавшим от войны студентам из Украины построить новую жизнь в Японии. Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны войны против Украины. Также в список включили 70 компаний. Кроме того, Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.