Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, потому возвращаться за стол переговоров не время. Необходимо контрнаступление. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявил глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, находящийся сейчас в Вашингтоне. Он отметил, что украинская команда разговаривает по телефону с представителями РФ "один или два раза в неделю", хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", "Наша переговорная позиция действительно достаточно слаба, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события назад", — сказал Арахамия. Он заявил, что украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории. Арахамия добавил, что среди украинских возникла негативная реакция на идею переговоров с Россией после военных преступлений. При этом он отметил, что война должна закончиться "компромиссом". Кроме того, Арахамия заявил, что каждый день на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Из них от 200 до 500 человек погибает. Несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы на Донбассе. По его словам, Украина мобилизовала миллион людей и имеет возможность призвать еще два миллиона. Напомним, ранее американский телеканал CNN рассказал, что якобы США, Европа и Британии ведут консультации по "мирному плану" для завершения войны с Россией. На такие слухи отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что не участвует в подобных переговорах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.