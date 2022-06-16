Вывоз зерна из Украины является сложным вопросом, но президент США Джо Байден "непредвзято относится" к этой проблеме. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Байден заявил во вторник, что вдоль границы с Украиной будут построены временные элеваторы, чтобы помочь экспортировать зерно и справиться с растущим глобальным продовольственным кризисом. "Президент делает все возможное, чтобы доставить это зерно на рынок. Мы все помним о срочном характере этого вопроса", – сказал Кирби. Представитель украинской делегации в Вашингтоне Давид Арахамия выразил в среду опасения, что разминирование портов сделает Украину гораздо более уязвимой для российского нападения со стороны Черного моря. "Наши военные против этого, поэтому у нас очень и очень ограниченный оптимизм по этой модели", — заявил он. Напомним, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Минобороны Турции ввело так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна. В Украине готовят мощности для временного хранения зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.