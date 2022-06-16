Большинство защитников Мариуполя находятся на временно оккупированной территории Донецкой области. Ведутся переговоры об их увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона. По его словам, в плену в "ДНР" находятся гораздо больше, чем 200 бойцов. "Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на территории Донецкой области" ", – сказал Данилов. Он подчеркнул, что по теме увольнения или обмена нужно говорить осторожно, чтобы не сорвать переговоры. "Будем ожидать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены. И все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми", — заявил секретарь СНБО. Напомним, 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160". Как отметил брат одного из пропавших без вести бойца "Азова", в военный госпиталь в Киеве были доставлены как минимум два грузовика с телами, часть из которых сильно обгорела. Согласно последним данным, в российском плену находятся 2439 защитников Мариуполя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.