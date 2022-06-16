Депутат Бундестага от Свободной демократической партии, глава комитета по обороне Мари-Агнес-Штрак-Циммерман призвала к остановке российского газопровода «Северный поток – 1» и сведения к минимуму зависимости от российских энергоресурсов.

Соответствующее заявление немецкий парламентарий сделала в комментарии Guildhall.

«Я считаю, что газопровод «Северный поток-1» должен быть остановлен, а зависимость Европы от российских энергоресурсов должна быть сведена к абсолютному минимуму, если не к нулю», — заявила политик.

Ранее, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что Европа в любой момент может отказаться от газопроводов, идущих в обход Украины. Он подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 1» должен быть немедленно остановлен до вывода российских войск из Украины, это также будет гарантией того, что РФ не остановит поставки газа через Украину.

С призывами остановить российский газопровод «Северный поток-1» выступили также представитель Германии в Европейском парламенте и депутаты Бундестага от других партий.

Так, представитель Германии в Европарламенте, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер заявил, что ЕС не должен отдавать РФ прерогативу в вопросе поставок газа, так как уже ряду стран Россией были остановлены поставки, и должен в одностороннем порядке остановить российский трубопровод «Северный поток — 1».

А депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от российского газа, строя терминалы СПГ (сжиженного природного газа) и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка импорта газа через «Северный поток — 1».





