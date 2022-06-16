Помощь в сфере безопасности со стороны США и более 40 союзников продолжает усиливать позиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Как отметил глава Госдепартамента, это способствует обеспечению победы Украины в поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров. "Президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Однако мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и Правительство Украины крепки", — заявил Блинкен. Блинкен также напомнил, что США и другие государства ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили "исторический уровень Военной и другой помощи Украине", Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет пособия на 1 млрд долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.