Гороскоп на июль 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в любви. Отношения могут разрушиться до основания и вам придется переиначивать вашу жизнь, а некоторым – привыкать к одиночеству. Об этом пишет Lady Health. Лев У семейных Львов могут возникнуть серьезные недоразумения со второй половинкой. А все потому, что они уделяют слишком много внимания работе и мало — партнеру. Пора задуматься и расставить приоритеты. Одиноким представителям знака пора сбавить обороты. Чрезмерное увлечение противоположным полом не даст положительных результатов – только нервную систему расшатаете. Лучше посвятите июль себе. Весы Одинокие Весы будут колебаться, как это характерно для представителей данного знака: то ли сделать паузу, то ли завязать еще несколько романов. Звезды не советуют колебаться слишком долго, ведь в итоге некоторые Весы рискуют остаться у разбитого корыта. Рыбы У семейных представителей знака наступает сложное время, когда старые конфликты вспыхивают с прежней силой. Рыбам следует проявлять максимум покоя и не провоцировать партнера. У одиноких представителей знака появится шанс встретить вторую половинку. Однако звезды не советуют сразу планировать свадьбу. Начавшиеся в июле отношения требуют проверки на прочность. Ранее астрологи также назвали главного везунчика июля среди знаков Зодиака. Кроме того, мы писали о парах знаков Зодиака, которым суждено быть вместе.