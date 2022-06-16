Небольшое похолодание придет в Украину уже сегодня, 16 июня. В большинстве регионов будет сухо, однако на востоке ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, днем дожди пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 5-10 м/с. При этом во всех областях прогнозируется убыль температур на 3-5 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+12, днем +22+25 градусов; на западе ночью +7+10 градусов, а днем +21+24; в восточных областях ночью +12+14, днем +23+25 градус; на юге страны ночью +12+15 градусов, а днем +24+27; в центральных областях ночью +11+13, днем +23+26 градусов Погода в Киеве Днем в столице и области без осадков. Небо будет затягивать облаками. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9+13, а днем +23+26 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какую погоду следует ожидать в июне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.