Документ Министерства обороны Украины, якобы доказывающий существование секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США, опубликованный прокремлевскими СМИ, в числе изданиями "Известия", "Взгляд", телеканалы "РЕН" и "Царьгород", является грубым подлогом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Insider. Как отмечают журналисты, в опубликованном документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении личных данных работников украинских предприятий и военнослужащих, которые сотрудничали с американскими лабораториями. Речь якобы идет о персонале трех организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте. The Insider обратили внимание на то, что в тексте документа содержатся очевидные ошибки в употреблении украинского языка, и что текст, с высокой долей вероятности, сначала был написан на русском и только потом неумело переведен. Так, фраза "личное дело" в документе, если ее снова перевести на русский, употребленная в значении "это мое дело". В правой верхней части документа находится подтверждение регистрации приказа в системе делопроизводства СБУ, и там в качестве адреса указано: "ул.Владимирская, 33, г. Киев", в то время, как "улица" на украинском — "улица", А "город — "город", соответственно правильными сокращениями были бы "ул" и "м". Кроме того, как сообщил The Insider источник в спецслужбах Украины, слово "безопасности" в полном названии СБУ в деловых документах всегда пишется с строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства должно располагаться внизу документа, а не вверху. Напомним, недавно российские кафиры распространяли фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Херсонской области. Ячейка якобы находится в Скадовске. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.