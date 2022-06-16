Навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у русских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам. "Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", — указал Милли. Генерал убежден, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективно как путем применения тактики, так и ведения огня, а также маневров", — заявил он. Напомним, в Брюсселе в среду состоялась третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемая "Рамштайн-3". Встреча собрала представителей оборонных ведомств около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять большее оружие для борьбы за свободу и независимость. Во время встречи американский президент Джо Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.