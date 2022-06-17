Начало лета станет положительным в финансовой сфере для многих представителей зодиакального созвездия. И если первая половина июня скорее будет об ожидании денег, то вторая половина этого месяца окрасится прибылью. Кому из знаков Зодиака следует ожидать финансовой удачи в конце июня, рассказали в SlovoFraza. Телец В июне у Тельцов будет выходить абсолютно все, но что-то с первого раза, а что-то – из второго. На их стороне окажутся планеты и появится возможность стать немного богаче. На удачу полагаться не стоит и нельзя сомневаться в своих силах. Астрологи рекомендуют действовать и принимать то, что принадлежит им по праву. Удачными станут покупки и вложения в бизнес. Близнецы С 13 июня Меркурий перешел в знак Близнецов, а значит – пришло время действовать активно. Можно заняться поиском новой работы или дополнительного источника дохода. Успешными станут покупки и большие вложения. Дева Вселенная предоставит Девам много удачи и новых возможностей в сфере работы и финансов. Положение Венеры и Меркурия во второй половине месяца поможет добиться успеха в любом деле. У Дев будет много энергии, сил и энтузиазма. Постарайтесь только избавиться от своей мстительности – это усложнит продвижение вперед. Стрелец Представителям этого знака в июне светит доход, повышение, новая должность или даже новая работа. Возможно, придется принимать важное решение и в одиночку. И нельзя расслабляться, даже если финансовый успех будет оглушительным. Рыбы Везение гарантировано тем Рыбам, которые работают в сфере креатива и творчества – могут быть значительные финансовые успехи. Есть шанс получить новую должность или прибавку к зарплате. Следует чаще бывать в публичных местах – нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака звезды обещают серьезные перемены в июле. А еще мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака лето 2022 года принесет финансовую удачу.