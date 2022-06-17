Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Австралийский политик приглашение принял и может посетить украинскую столицу после саммита НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9News. Как отмечается, Альбанезе собирается приехать на встречу лидеров стран-членов Альянса в Европу, что позволит ему совершить короткую поездку в Киев. В посольстве Украины в Австралии подтвердили телеканалу факт направления приглашения на политику со стороны Зеленского и отметили, что для высокопоставленных лиц существуют особые меры для путешествия в Киев. При этом пока австралийское правительство официально не подтвердило и не опровергло планы Альбанезе на посещение украинской территории, объявив лишь о визите премьера на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня, впервые с начала войны посетили Киев. Во время визита лидеры посетили Ирпень. Более подробно о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.