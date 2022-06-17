В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в западных, северных и местных центральных областях. Днем прогнозируется штормовой ветер и град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных областях днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской области кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. При этом в западных областях ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что днем при грозах ожидаются шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах — град. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+14, днем +23+26 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +19+24; в восточных областях ночью +11+13, днем +24+26 градусов; на юге страны ночью +13+16 градусов, а днем +25+27; в центральных областях ночью +11+13, днем +23+26 градусов.Погода в Киеве Днем в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометра днем покажут +13+15, а ночью +24+26. Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком снижении температуры и сильных грозах во многих областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.