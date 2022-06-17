Минюст США заявил о ликвидации российского ботнета RSocks. Он действовал под видом поставщика прокси-серверов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Что такое ботнет Это сеть компьютеров, состоящая из нескольких хостов (серверов) и автономных ботов. Бот в составе ботнета скрыто устанавливается на устройство жертвы и позволяет злоумышленникам выполнять операции с использованием ресурсов "инфицированного" компьютера. Чаще всего ботнет применяют для пересылки спама, кибератак и получения персональных данных. Как работала сеть В то время как легальные прокси-сервисы продают клиентам доступ к IP-адресам, арендованным у интернет-провайдеров, этот ботнет торговал IP-адресами сломанных устройств. Ботнет скомпрометировал миллионы устройств по всему миру – от интеллектуальных систем открывания гаражных ворот и маршрутизаторов до мобильных устройств на ОС Android и обычных компьютеров. Стоимость доступа к ним варьировалась от 30 до 200 долларов в зависимости от количества прокси. Они использовались киберпреступниками для маскировки источника трафика при нападениях на государственные и частные организации в США, поэтому делом заинтересовались в ФБР. В ходе следствия было установлено несколько жертв ботнета на территории США, среди них – университет, гостиница, телестудия, производитель электроники, частные лица. В рамках специальной операции ФБР США вместе с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Великобритании демонтировали инфраструктуру сети. Напомним, в апреле Федеральное бюро расследований США получило доступ к большинству маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров. Ранее эту инфраструктуру российские шпионы использовали для получения доступа к персональным данным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.