Право не платить ЕСВ во время военного положения не предусматривает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж. Это может отразиться на размере будущей пенсии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Черновицкой области в Facebook. Как отмечается в разъяснении, в связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения, не начислять и не платить единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование. Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны. "Однако, принимая решение по использованию предоставленной государством возможности в течение определенного времени не уплачивать единый взнос, необходимо помнить, что соответствующие периоды работы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии в будущем ", — говорится в разъяснении. В ПФУ напомнили, что согласно требованиям действующего законодательства, в страховой стаж относят только те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы. Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше установленного законом минимального (с 1 января 2022 года — 1430 грн ). Напомним, в марте наемные работники и ФЛП из пострадавших от войны областей могли получить 6500 гривен компенсации за потери от войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.